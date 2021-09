Berne : «Le plus grand événement de gaming depuis le Covid»

La HeroFest se déroulera du 1er au 3 octobre à Bernexpo, en mettant à l’honneur l’univers du jeu vidéo et du cosplay.

«C'est de nouveau l'heure de se rassembler physiquement!», s'enthousiasme Cédric Schlosser, directeur de la HeroFest, qui se déroulera du 1er au 3 octobre à Bernexpo. «Cet événement est le plus grand en Suisse pour le gaming et l’e-sport depuis le Covid. Il représente beaucoup pour nous, car on peut enfin refaire ce qu'on aime: organiser de grands rassemblements où les gens peuvent se rencontrer.» Pour y accéder, il faudra présenter son pass sanitaire. Mais une fois à l'intérieur, plus aucune contrainte comme le port du masque. Les organisateurs ont à cœur de proposer aux visiteurs le même type d'expérience qu'avant la pandémie.