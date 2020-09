Berne : Le plus grand événement e-sport de Suisse sera en partie virtuel

La HeroFest propose un programme de haut vol, avec des finales prometteuses, du cosplay et des surprises, du 3 au 11 octobre.

LE rendez-vous majeur de tous les amoureux de l'e-sport et du gaming aura bien lieu cet automne en Suisse. Mais cette édition de la HeroFest se déroulera en partie dans les halles de BernExpo et en partie virtuellement, en raison du Covid-19. Cela n'empêchera pas de proposer un programme de rêve, avec des finales sur les jeux les plus populaires du moment, mais aussi une soirée dédiée au cosplay (vendredi 9 octobre) et de nombreux autres événements et surprises. Voici le programme.