Football américain: Le plus grand fan des Chiefs était un truand

C'est un de ses supporters que les écrans géants des stades et les diffuseurs TV adorent mettre en avant. Xavier Babudar est un immense fan des Kansas City Chiefs et il a vécu beaucoup de bonheur récemment, puisque sa franchise préférée a remporté deux Super Bowls lors des trois dernières années. Avec son masque de loup, il est une figure reconnue des 78'097 spectateurs de l'Arrowhead Stadium.

Mais son masque semble cacher beaucoup plus que celui d'un «simple» suiveur inconditionnel. Car quelques jours à peine la dernière victoire des siens en finale contre les Eagles de Philadelphie (38-35), Xavier Babudar a pris la fuite et sa cavale vient de se terminer. Le Missourien de 28 ans a été arrêté près de Sacramento, en Californie, vendredi dernier, et les charges qui pèsent sur lui sont lourdes.

Le «ChiefsAholic» est notamment accusé d'un hold-up présumé, perpétré l'année dernière dans l'Iowa. Le FBI a aussi relié Xavier Babudar a six autres attaques à mains armées à travers le pays. Le supporter aurait attaqué des banques dans l'Iowa, le Minnesota, au Tennessee, en Oklahoma et dans le Nebraska, pour un butin total d'environ 800'000 dollars.

Babudar avait été mis sous les verrous une première fois en Oklahoma le 16 décembre dernier. Il était accusé d'avoir volé une coopérative du Crédit de Tulsa. Il avait plaidé non coupable et été libéré sous caution en février. Selon les autorités, son bracelet électronique lui avait été retiré un mois plus tard et il avait disparu dans la foulée.