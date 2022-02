Le plus grand hôtel capsule d’Europe à l’aéroport de Zurich

Cent quarante-quatre capsules de 3 mètres cubes réparties sur 1100 mètres carrés. L’hôtel Alpine Garden a ouvert samedi dernier à Zurich. Cet établissement est le plus grand du genre en Europe. Son ouverture fait suite à celle de deux hôtels similaires à Lucerne , en 2018, et à Bâle, en 2020. Le nouveau-né est implanté dans un environnement de choix, juste en face de l’aéroport international (Check-in 1).

L’exploitant se vante de pratiquer des prix bas (dès 58 francs la nuit) et de s’inscrire dans le développement durable: l’empreinte écologique de la nuitée est inférieure (-80%) à celle d’une chambre dans un hôtel classique. Conception et fabrication en Suisse. Chaque capsule est insonorisée et climatisée individuellement.

L’hôtel dispose, en plus, d’un café, d’un espace de coworking et d’un bar, ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le petit-déjeuner est en option. Il y a aussi un jacuzzi et un espace réservé aux femmes.