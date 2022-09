Australie : Le plus grand projet de stockage d’énergie hydroélectrique du monde

Le projet, dont la livraison est promise pour 2035, aura une capacité de stockage de cinq gigawatts sur 24 heures, soit plus du double de celle du plus grand projet de pompage hydroélectrique d’Australie, Snowy 2.0.

«Batterie géante»

Vastes ambitions

Le Climate Council, un organisme indépendant, estime que l’Etat du Queensland possède l’un des plans les plus ambitieux d’Australie. Cet État a longtemps été au cœur de la production de combustibles fossiles en Australie. L’exploitation minière y domine encore l’économie, et représentait notamment des revenus de 40 milliards de dollars australiens (environ 25,3 milliards de francs) en 2019/20.

Dans les grandes villes, les habitants sont de plus en plus conscients de l’urgence climatique, et beaucoup ont soutenu les candidats écologistes et sensibles aux enjeux climatiques lors des dernières élections, en mai 2022.