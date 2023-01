Projet titanesque: Le plus grand voilier au monde prendra la mer en 2026

Le groupe hôtelier Accor s’est associé aux Chantiers de l’Atlantique, l’un des leaders de la construction navale, pour réaliser le plus grand voilier au monde. L’ Orient Express Silenseas sera un navire de luxe de 220 mètres de long et prendra la mer en 2026.

Le navire de luxe est inspiré des glamoureuses années 1960 sur la Côte d’Azur. Une époque où artistes, princesses et stars de cinéma foulaient les plages de Saint-Tropez et de Cannes. Le voilier devrait naviguer en Méditerranée et dans les Caraïbes et avoir une capacité d’accueil d’environ 120 passagers, comme le rapporte «Bloomberg». À titre de comparaison, un bateau de croisière classique en Méditerranée a une capacité d’accueil de plus de 6000 personnes.