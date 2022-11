«Le plus grave est la vidéo sur internet, car ça devient viral»

Une centaine de classes visitées

Comme chaque année, depuis 2015, l’Ordre des avocats de Genève visite cette semaine une centaine de classes, dans le cadre de l’action «Les Avocats dans les écoles». «Le but est de sensibiliser les élèves au monde judiciaire et à ses intervenants, et leur faire comprendre que leurs actes ont des conséquences», explique la vice-bâtonnière de l’Ordre, Me Sandrine Giroud.