Café : Le plus gros concurrent de Starbucks veut s’implanter en Suisse

La chaîne de cafés Costa Coffee va s'implanter en Suisse dès cette année. Dix à quinze établissements sont prévus dans les villes suisses, notamment à Genève et à Zurich.

«Nous ne sommes pas des restaurateurs»

L'entreprise prévoit également d'installer cette année des distributeurs automatiques Costa Coffee développés par l’entreprise lucernoise Thermoplan dans des bureaux et des espaces semi-publics. De plus, du café en grains, des capsules et des boissons de la marque seront bientôt disponibles dans différents points de vente en Suisse. Une coopération avec les hôteliers et les restaurateurs est aussi envisagée.