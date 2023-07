Mario Casas a dû apprendre l'allemand pour Bird Box Barcelona

«Bird Box», avec Sandra Bullock , a été le plus gros succès de Netflix en 2018. La plateforme a logiquement décidé d’en faire une franchise et présente «Bird Box Barcelona». Dans ce long métrage, Mario Casas, 37 ans, incarne Sebastian, un homme qui doit survivre dans les rues de Barcelone après une apocalypse.

Tourner à Barcelone et jouer en espagnol, en anglais et en allemand dans un film international est une opportunité rare. Quand on me proposait ce genre de blockbusters hollywoodiens auparavant, c'était hors de mon pays. «Bird Box Barcelona» était un cadeau. C'est un rêve pour tous les acteurs de participer à une telle aventure. Je suis conscient de ma chance.