Hongkong : «Le plus gros dossier de blanchiment depuis des années»

Sept employés ou anciens employés de banque ont été arrêtés à Hongkong dans une enquête sur un vaste réseau international de blanchiment portant sur 720 millions de francs.

Au moins 14 comptes de société ont été ouverts en 2017 et 2018 en utilisant les noms de 16 personnes provenant de Chine continentale et de Belgique. Ces comptes détenaient 6,3 milliards de dollars hongkongais (720 millions de francs) de fonds illicites. La police a précisé que l’essentiel de ces fonds provenait de pays étrangers, et notamment d’Allemagne, d’Italie et du Vietnam. Un million de dollars en liquide ont par ailleurs été saisis dans l’appartement d’un des suspects, selon la police.