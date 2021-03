Emirats arabes unis : Le plus gros trafiquant de drogue français interpellé à Dubaï

Moufide Bouchibi était recherché depuis plus de dix ans par la police française. Après son interpellation dans l’émirat, le trafiquant devrait être extradé vers la France.

Un des plus importants trafiquants de drogue français, Moufide Bouchibi, a été interpellé dimanche à Dubaï et présenté mercredi aux autorités judiciaires locales en vue de son extradition en France, a-t-on appris de source proche du dossier. L’interpellation de cet homme, recherché depuis plus de dix ans par la police française, a été annoncée par l’hebdomadaire français l’«Obs».