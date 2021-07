Guinness Book : Le plus haut château de sable au monde construit au Danemark

D’une hauteur de 21,16 mètres et d’un poids de 4860 tonnes, le château de sable géant de la station balnéaire de Blokhus est le nouveau champion mondial de sa catégorie.

A la pointe nord-ouest du Danemark a été bâti le plus haut château de sable jamais construit au monde, mesurant plus de 20 mètres et pesant près de 5000 tonnes, ont annoncé ses concepteurs mercredi.