BRIGUE-GLIS (VS) : Le plus long pont piéton du monde sera bientôt à nouveau haut-valaisan

Le plus long pont suspendu du monde réservé aux piétons est projeté dans le Haut-Valais. Sa longueur: 580 mètres. La construction de ce géant des Alpes est projetée sur trois à quatre ans.

Le Haut-Valais veut retrouver sa place de N o 1. L a région projette de se doter du plus long pont suspendu pour piétons du monde , rapporte le Walliser Bote dans son édition de ce mardi. Celui-ci doit permettre de se balader au-dessus des gorges de Grindji sur la commune de Brigue-Glis. Avec sa longueur de 580 mètres, il serait classé comme le plus long pont suspendu de la planète réservé aux piétons.

Jusqu’en mai dernier, le plus long ouvrage se situait déjà dans la partie alémanique du canton du Valais. Mais il y a moins de deux mois, le pont Charles Kuonen de Randa (494 mètres), puisque c’est de lui qu’il s’agit , a perdu son titre au profit d’une structure montée dans le G éoparc d’Arouca, au Portugal (516 mètres).

Etude de faisabilité validée

Le Valais veut donc retrouver « son bien » . Un projet concret est dans le pipeline afin de créer une passerelle au-dessus des gorges de Grindji. L’ouvrage permettra de rejoindre Viège, via le Brigerberg. Coût des travaux prévus sur trois à quatre ans: 2,5 millions de francs.

L e projet est basé sur un partenariat entre la commune de Ried-Brig ue , la bourgeoisie de Brig ue -Glis et les propriétaires des parcelles où seront posés les ancrages du pont et les voies d ’ accès nécessaires à la construction. Une étude de faisabilité a d é jà é té réalisée. «Nous savons où le pont doit commencer et où il doit s ’achever », souligne Marco Walter, l’ingénieur municipal de Brig ue -Glis. Un bureau s pécialisé travaille actuellement sur l’étu de d e détails .