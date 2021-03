Belgique : Le plus long tunnel du pays s’appellera Annie Cordy

En Belgique, le tunnel Léopold-II devient le tunnel Annie Cordy, a annoncé ce lundi la ville de Bruxelles. À ce jour, 43% des rues de la capitale portent le nom d’une personnalité.

Le plus long tunnel de Belgique, à Bruxelles, va être rebaptisé du nom de la chanteuse belge Annie Cordy, décédée en septembre dernier à 92 ans, a annoncé lundi la Région bruxelloise, à l’issue d’un vote sur internet.

L’interprète de «Tata Yoyo» et de «La bonne du curé» l’a emporté devant 14 autres personnalités féminines, comme la résistante Andrée De Jongh, la romancière née à Bruxelles Marguerite Yourcenar, la juriste et féministe belge Marie Popelin et d’autres figures comme Marie Curie, Rosa Parks ou Simone Veil.