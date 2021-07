Festival de Cannes : «Le plus sympa, c’est Brad Pitt»

Durant toute la quinzaine, des photographes non-accrédités font le pied du grue au bas des marches, juchés sur des escabeaux jalousement gardés. On les a rencontrés.

Il faut dire que leur mode opératoire est bien huilé: des jours avant le festival, ceux-ci ont cadenassé leurs escabeaux aux barrières afin d’assurer leurs places. Et gare à ceux qui voudraient la leur piquer.

Pas question de partager

Malgré leur méfiance, ceux-ci se dérident très vite lorsqu’ils se rendent compte que nous «venons en paix» et non pour leur piquer leur place. «De toute façon, on ne vous la céderait pas», sourit Nathalie, un tantinet autoritaire.