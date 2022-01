Etats-Unis – Le plus vieil ancien combattant américain meurt à 112 ans

États-Unis : Le plus vieil ancien combattant américain meurt à 112 ans

Lawrence Brooks, décédé mercredi à 112 ans, était le plus âgé des 240’000 anciens combattants américains de la Seconde Guerre mondiale encore vivants.

Le plus vieil ancien combattant américain, Lawrence Brooks, est mort mercredi à l’âge de 112 ans, a annoncé le musée de la Seconde Guerre mondiale de la Nouvelle-Orléans. Le musée «chérira toujours les souvenirs que nous avons partagés avec Lawrence Brooks», a indiqué le directeur du musée, Stephen J. Watson, dans un communiqué.

«Il était un ami cher, un homme animé d’une foi profonde et d’une grande gentillesse et une source d’inspiration pour son entourage», a-t-il ajouté, soulignant qu’à 112 ans, il était le plus âgé des 240’000 anciens combattants américains de la Seconde Guerre mondiale encore vivants.