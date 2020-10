On pensait Kazuyoshi Miura intouchable, du haut de ses 53 ans. Pourtant, l’attaquant japonais de Yokohama n’est pas le joueur pro en activité le plus âgé au monde. Et de loin. Cet honneur revient à Ezzeldin Bahader.

Il rêve de continuer

Ezzeldin Bahader, grand-père de six petits enfants, a paraphé son premier contrat professionnel en début d’année. Grâce à une vidéo tournée dans son jardin, il avait tapé dans l’ œ il de la fédération égyptienne, qui avait alors démarché plusieurs clubs pour le faire engager. Bahader a finalement atterri au « 6 o ctobre » et a même marqué en mars, sur penalty, à l’occasion de sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. À cause de la situation sanitaire, il lui a fallu patienter sept mois avant de disputer son deuxième match c ontre El Ayat, donc.