Karabakh : Le poids de l’histoire plombe les espoirs de paix

Essayer de comprendre cette guerre qui ravage cette région peuplée d’Arméniens, attaquée par l’Azerbaïdjan.

Quand le président azerbaïdjanais et le premier ministre arménien se sont retrouvés, fait rare, sur une même tribune, pour parler de l’histoire du Nagorny Karabakh, les choses ne se sont pas vraiment bien passées. C’était en février, à la conférence internationale de Munich sur la sécurité.

Huit mois plus tard, la guerre ravage cette région peuplée d’Arméniens, attaquée par l’Azerbaïdjan.

Cet échange acide, en anglais, illustre deux visions irréconciliables, qui pèsent sur la recherche d’un règlement à l’un des conflits les plus épineux, hérité de l’effondrement de l’URSS.

Caprice de Staline

Bakou estime que le Nagorny Karabakh fait partie intégrante de l’Azerbaïdjan, souligne que cela est reconnu comme tel par l’ONU et met en avant une présence musulmane vieille de plusieurs siècles, débutée par des colons perses et seldjoukides.

Les Arméniens représentent la majorité de la population du Nagorny Karabakh. Pendant l’ère soviétique, la République d’Arménie a plusieurs fois demandé à ce que la région lui soit rattachée, ce que Moscou a refusé. Lors de l’effondrement de l’Union soviétique, la région a fait sécession et s’est déclarée république, déclenchant une guerre.

Très peu de levier

Les Arméniens ont remporté la guerre, à l’issue de laquelle – et du déplacement de centaines de milliers d’Azerbaïdjanais – le Karabakh est pratiquement exclusivement peuplé d’Arméniens. Mais la République indépendantiste n’a jamais été reconnue par un Etat tiers, y compris l’Arménie elle-même.

«Arménie et Azerbaïdjan sont tellement arc-boutés sur leurs positions que la communauté internationale a au final très peu de levier sur eux», analyse Nicu Popescu, directeur du programme «Europe élargie» pour le groupe de réflexion ECFR. Selon lui, le scénario le plus probable n’est ni la paix ni une victoire claire, mais plutôt un engrenage de petites guerres démembrant le territoire.

Et depuis la conférence de Munich, les discours sont encore plus radicaux. «Nous devons retourner» au Karabakh, «notre terre», a déclaré il y a quelques jours M. Aliev. «Artsakh [le Karabakh, ndlr] est l’Arménie et c’est tout», avait déclaré en août M. Pachinian.