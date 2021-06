Euro 2020 - Le poids des internationaux suisses sur Instagram

De nos jours, les footballeurs diversifient et épaississent leur portefeuille sur les réseaux sociaux. Xherdan Shaqiri et compagnie n’y coupent pas.

Le réseau social de partage de photos et de vidéos lancé à la fin de l’année 2010 est devenu la plateforme où communiquent les stars. Au classement des comptes les plus suivis, c’est… Instagram qui fait le plus d’adeptes, avec bientôt 400 millions de suiveurs. Derrière, on retrouve Cristiano Ronaldo (300), Dwayne Johnson (247), Ariana Grande (244) et Kylie Jenner (241). Ça paie, puisque le footballeur portugais y a glané près de 45 millions de francs sur l’année 2019.

L’agence Gamned!, basée à Genève, a de son côté procédé à l’étude des comptes des internationaux suisses sur cette app. Xherdan Shaqiri (2,6 mios), Granit Xhaka (2,1 mios) et compagnie ne sont toutefois pas les footballeurs suisses les plus populaires sur Instagram. Cet «honneur» revient, en effet, à l’internationale suisse Alisha Lehmann. La joueuse d’Everton est suivie par plus de trois millions d’abonnés! À la quatrième place on retrouve Charyl Chappuis, champion du monde M17 avec la Suisse et aujourd’hui international thaïlandais.

Après ce quatuor de «millionnaires», suivent Ricardo Rodriguez (environ 377’000), Yann Sommer (312’000), Manuel Akanji (270’000), Breel Embolo (261’000), Haris Seferovic (220’000), Fabian Schär (116’000), Remo Freuler (87’000) et Denis Zakaria, par exemple. Le moins populaire des Helvètes est le Bâlois Eray Cömert, avec moins de 10’000 fidèles.

Shaqiri et Xhaka ont une communauté très fidèle sur «Insta», a analysé l’agence Gamned!: «Shaqiri et Xhaka enregistrent un taux d’engagement de 3.6% ce qui est très bon compte tenu de la taille de leur communauté. À titre de comparaison, Ronaldo affiche un taux de 2% et Neymar de 1.35%. À ce petit jeu c’est le joueur de Wolfsburg Ruben Vargas qui enregistre le meilleur taux d’engagement (près de 20%) devant Jonas Omlin et Christian Fassnacht.» Ce dernier compte plus de trois quarts de ses fans en Suisse, comme Jordan Lotomba (71%) par exemple. À l’inverse, Xhaka est suivi par plus de 96% d’étrangers.

L’agence genevoise a également estimé que «si chaque joueur de l’équipe diffuse un post sur Instagram, on devrait atteindre un «reach» de 1,4 million de personnes et 350’000 interactions. Cela représente un équivalent média de plus de 300’000 francs suisses.» Car comme Ronaldo et ses 45 millions, la plateforme peut aussi permettre de monnayer ses talents en dehors des terrains de football.