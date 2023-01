Genève: Le poing levé pour «la vie et la liberté» des femmes d’Iran

Cela fait trois mois qu'elle a quitté l’Iran pour rejoindre sa soeur en Suisse. «La situation dans mon pays est terrible, certains de mes amis sont en prison, où l’on pratique la torture et le viol.» Mais Serveh, 18 ans, a le cœur gonflé d’espoir. Quatre mois après l’arrestation par la police des mœurs et le décès de la jeune Masha Amini, «la mobilisation sur place est toujours forte contre le régime iranien». Une pression qu’elle entend, comme beaucoup de ses compatriotes exilés, exercer partout où cela est possible, y compris hors des frontières perses. Samedi au centre-ville de Genève, quelque 400 personnes ont marché contre le pouvoir des mollahs.