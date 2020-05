Covid-19

Le point de ce 15 mai sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

Réouverture des frontières

La Slovénie a proclamé la fin de l'épidémie sur son territoire et rouvert ses frontières, même si certaines mesures préventives restent en vigueur.

Les trois Pays baltes ont levé les restrictions aux déplacements et instauré une zone de libre circulation entre eux.

La Grèce a annoncé la réouverture prochaine et progressive de certaines liaisons maritimes et aériennes.

Déconfinement

L'Autriche a franchi une étape symbolique avec la réouverture de ses restaurants et de ses cafés viennois.

En République tchèque, les rassemblements de 300 personnes seront possibles à partir du 25 mai, quand les restaurants et les bars pourront également rouvrir.

En Irlande, lundi va marquer un assouplissement des mesures de confinement, avec réouverture de certains commerces et des plages.

Saint-Pierre rouvre

Plus de 304’000 morts

Plus de 4’491’730 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 86’744 décès pour 1’429’990 cas.

Suivent le Royaume-Uni (33’998 morts), l'Italie (31’610), la France (27’529) et l'Espagne (27’459).

Maladie de Kawasaki

L'OMS a indiqué étudier un possible lien entre la maladie Covid-19 et la maladie de Kawasaki, un syndrome inflammatoire touchant les enfants et dont une forme proche a fait un premier mort en France.