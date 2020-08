Le point sur la pandémie dans le monde

Barre des 50’000 cas dépassée en Inde

L’Inde a dépassé lundi la barre des 50’000 décès dus au coronavirus, avec plus de 900 personnes mortes au cours des 24 dernières heures, selon les chiffres du ministère de la Santé.

La semaine dernière, l’Inde a dépassé la Grande-Bretagne et est devenue le quatrième pays au monde où l’épidémie a fait le plus de morts, derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique.