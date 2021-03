Auto : Le poisson d’avril de Volkswagen est tombé à l’eau

Le constructeur allemand avait annoncé lundi changer son nom aux États-Unis en «Voltswagen» pour symboliser son virage électrique. Mais ce qui devait être une plaisanterie a été pris au sérieux, avant d’être démenti.

Lundi soir, un communiqué de Volkswagen a été publié par erreur puis retiré, annonçant le changement de nom du constructeur allemand aux États-Unis en «Voltswagen of America». Le changement du «k» de la «voiture du peuple» en un «t» évoquait le volt, l’unité de tension électrique, afin de souligner le virage électrique initié par le groupe. Le site CNBC avait eu la confirmation de la société que le communiqué était authentique et un porte-parole aux États-Unis avait assuré à l’agence AFP que le changement devait initialement être annoncé un mois plus tard, le 29 avril, et qu’il reflétait bien l’évolution des modèles proposés par le groupe.