Affaire Chevaline : Le pôle «cold case» relance la piste du pistolet suisse

Plus de dix ans après le quadruple meurtre survenu près du lac d’Annecy, tous les services français de police et de gendarmerie sont priés d’être attentifs à toute affaire impliquant un Luger P06/29.

C’est l’un des dossiers criminels non élucidés les plus complexes du XXIe siècle: plus de dix ans après, l’affaire Chevaline continue de hanter les enquêteurs. Le 5 septembre 2012, trois membres d’une même famille britannique originaire d’Irak (ndlr: le père, la mère et la grand-mère) sont retrouvés morts dans leur voiture à Chevaline, près du lac d’Annecy (Haute-Savoie). Les deux fillettes du couple, 7 et 4 ans, ont miraculeusement survécu.