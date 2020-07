Climat

Le pôle Sud se réchauffe à une vitesse folle

Même dans les coins les plus reculés de la planète, le réchauffement climatique est impitoyable.

Le p ôle Sud n'est plus à l'abri du réchauffement: la température y a augmenté trois fois plus vite que la moyenne mondiale ces 30 dernières années. Cela est dû aux phénomènes naturels «probablement intensifiés» par le changement climatique, selon une étude publiée lundi dans la revue « Nature Climate Change » .

Avec +0,61 °C par décennie, entre 1989 et 2018, la température enregistrée sur la base Amundsen-Scott, au p ôle Sud géographique, a augmenté plus de trois fois plus que la moyenne mondiale, indiquent les chercheurs. Un résultat qui les a surpris. «On croyait que cette partie de l'Antarctique - le haut plateau isolé - serait à l'abri du réchauffement. Nous avons découvert que ce n'était plus le cas», a expliqué à l'AFP l'un des auteurs, Kyle Clem, de l ’U niversité Victoria à Wellington.