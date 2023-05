Vaud: Le nouvel horaire CFF 2025 irrite aussi les députés

Ces derniers jours, plusieurs villes romandes avaient déjà fait part de leur mécontentement. Et, mardi, ce sont les députés vaudois qui sont montés au créneau contre le nouvel horaire CFF pour 2025. Les députés sont en particulier irrités par la suppression temporaire du train direct entre Genève et Bienne, via Yverdon, la fameuse ligne du pied du Jura. L’ancien syndic yverdonnois, Jean-Daniel Carrard (PLR) a ainsi déposé un texte, soutenu par une large majorité des parlementaires, tous bords confondus, demandant au Canton de soutenir la liaison en question et de suggérer aux CFF de reconsidérer le reste du réseau romand délaissé dans la nouvelle programmation horaire 2025, indique «24 heures».