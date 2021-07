France : Le polémiste Dieudonné condamné pour recel d’escroquerie

L’humoriste français Dieudonné n’en finit pas de devoir rendre des comptes à la justice. Après sa condamnation à Genève jeudi, il a également été condamné en France, vendredi.

Les deux prévenus ont également été condamnés à verser 5000 euros de dommages et intérêts à la Condition publique de Roubaix, reconnue partie civile, et 1500 euros au titre des frais de justice.

Condamné à plusieurs reprises

En cause, des spectacles de l’humoriste, déjà condamné à plusieurs reprises pour injures raciales et incitation à la haine, organisés en 2018 et 2019 à Roubaix, La Chapelle d’Armentières et Marcq-en-Baroeul, dans le nord de la France.