PREMIÈRE PHOTO: Le Polestar 3 se dévoile sans fard

Polestar vient d’annoncer la sortie mondiale, au mois d’octobre, de son troisième modèle en publiant une courte vidéo et une première photo du véhicule. Avec ce SUV électrique d’une longueur estimée à environ 4,80 mètres, le constructeur sino-suédois veut faire son entrée dans l’un des segments à la plus forte croissance et aux marges les plus élevées. Les SUV de taille moyenne continuent d’être fortement appréciés en Europe, mais surtout aux États-Unis. Raison pour laquelle le Polestar 3 sera construit non seulement en Chine, mais également aux États-Unis. «Il s’agit d’une étape importante pour notre entreprise, qui va accélérer notre croissance et nous permettre de passer un cran au-dessus», déclare avec conviction le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath.

Des parties aérodynamiques à l’avant du capot et à l’arrière sont censées augmenter l’autonomie du Polestar 3. Polestar

Le SUV électrique est fabriqué dans l’usine Volvo de Charleston, en Caroline du Sud, où sera également produite la prochaine génération du Volvo XC90. De quoi laisser supposer que le Polestar 3 repose sur la même plateforme. Certains médias spécialisés spéculent, en revanche, sur le fait que le nouveau SUV électrique est basé sur la technologie de la Zeekr 001 de Geely qui, grâce à deux moteurs électriques, développe une puissance de 400 kW (544 ch) et abat un sprint de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Les Suédois continuent toutefois de garder le silence en ce qui concerne les caractéristiques techniques du Polestar 3. Tout ce que l’on sait est que lors de son lancement, le SUV sera équipé d’une double motorisation et d’une «grande batterie» qui permettra une autonomie de plus de 600 kilomètres.

La vidéo évoque la technologie LiDAR qui se dissimule à l’avant du véhicule. Capture d’écran

De plus, selon Thomas Ingenlath, le nouveau modèle sera l’un des véhicules les plus respectueux de l’environnement de tous les temps et, grâce à la technologie LiDAR, il devrait bientôt permettre une conduite autonome sur autoroute. «Le Polestar 3 est le SUV de l’ère électrique», souligne-t-il. Et le Suédois laisse entendre que le plaisir de conduire ne sera pas en reste. «Avec ce véhicule, nous réinjectons le caractère sportif dans le SUV, fidèles à nos racines de performance», ajoute-t-il.