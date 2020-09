Violences policières : Le policier accusé d’avoir tué George Floyd va comparaître

La très attendue comparution devant un tribunal de Minneapolis de Derek Chauvin, policier accusé d’avoir tué George Floyd, aura lieu vendredi.

Filmée par un passant, la mort de l’Afro-américain George Floyd avait mis en émoi la population et lancé une vague de protestation contre les violences raciales d’une ampleur inédite à travers les États-Unis.

Derek Chauvin, le policier américain blanc accusé d’avoir tué le quadragénaire noir George Floyd, doit comparaître vendredi pour la première fois en personne devant un tribunal de Minneapolis, plus de trois mois après ce drame qui a suscité une mobilisation antiraciste historique aux États-Unis.

Le 25 mai, Derek Chauvin, 44 ans, a étouffé cet homme noir sous son genou devant des passants qui ont filmé la scène et l’ont diffusée sur internet, déclenchant une onde de choc mondiale et des manifestations géantes contre les violences policières et les inégalités raciales.