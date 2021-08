Assaut du Capitole : Le policier américain ayant tué une manifestante blanchi par une enquête interne

En janvier, lors de l’assaut du Capitole, à Washington, par des fans de Donald Trump, une femme avait été tuée par un agent. Celui-ci a agi en légitime défense.

L’agent avait tiré sur Ashli Babbitt, 35 ans, alors qu’elle tentait de forcer une porte avec des dizaines d’autres manifestants. C’était une ancienne militaire et une fervente partisane du président républicain de l’époque, venue protester contre la certification de la victoire du D émocrate Joe Biden.

Menaces crédibles contre le policier

«Après avoir interrogé plusieurs témoins et passé en revue les éléments disponibles, dont des appels radio et vidéo», le bureau de la responsabilité professionnelle de la police du Capitole «a déterminé que le comportement de l’agent avait été légal et conforme à la politique du département, selon laquelle un agent peut faire usage de force létale quand il pense raisonnablement que cette action vise à protéger la vie humaine, dont la vie de l’agent lui-même».