Deux morts à Paris : Le policier ayant tiré au fusil d’assaut inculpé d’«homicide volontaire»

L’agent qui a ouvert le feu sur un véhicule dimanche dans la capitale française a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire «sauf exception».

Tirs mortels

Selon une source judiciaire, ce gardien de la paix de 24 ans a également été mis en examen (inculpé) pour «violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner» s’agissant du passager avant et pour «violences volontaires aggravées par personne dépositaire de l’autorité publique» envers le passager arrière, qui a été blessé. Le policier a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire «sauf exception», de paraître à Paris, d’entrer en contact avec le service de police auquel il appartient pendant six mois, d’exercer en tant que policier impliquant un contact avec le public, de port d’arme et de contact avec les victimes. Il a également une obligation de soins.