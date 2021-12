Affaire George Floyd : Le policier Derek Chauvin plaide coupable devant la justice fédérale

L’ancien agent condamné pour meurtre, qui n’avait jamais admis aucun tort dans la mort de l’Afro-Américain George Floyd, a reconnu avoir violé ses droits constitutionnels mercredi.

Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par la justice du Minnesota et condamné à 22 ans et demi de prison.

«Doubles» poursuites

