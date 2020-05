Etats-Unis

Le policier impliqué dans la mort de George Floyd a été écroué

L’agent de police qui aurait provoqué le décès de George Floyd en plaçant son genou sur son cou lors d’une interpellation a été inculpé d’homicide involontaire ce vendredi et placé en détention.

Les quatre agents impliqués dans le drame ont été licenciés et des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour établir leurs responsabilités. Mais seul l’un d’entre eux a été arrêté pour l’instant. Dans la foulée, le procureur du comté de Hennepin a annoncé que ses services l’inculpaient d’acte cruel et dangereux ayant causé la mort et d’homicide involontaire.