Opération antimafia entre la Suisse et l’Italie

Le policier infiltré avait dû acheter un Fass 90 de l’armée

La police fédérale suisse a réussi à infiltrer les mafieux dans notre pays grâce à une taupe. Quelques passages de ses rapports ont été diffusés.

Personnages pittoresques

D’après les rapports de Fed P ol, le groupe de suspects aurait des contacts rapprochés avec des établissements nocturnes de Suisse a lémanique , à Schaffhouse , Lucerne en passant par Brügg (BE) et Winterth o ur.

Transport par voiture diplomatique

Le recyclage d’argent sale était aussi souvent évoqué dans le restaurant argovien. Et en particulier la manière dont il fallait procéder pour le blanchir au Liechtenstein. D’après les protagonistes, l’opération était très simple. Par le biais d’une série de dépôts et de prélèvements faits aux bons moments « pour éviter des contrôles » , il était possible de recycler de grandes quantités de billets . L’opération coûte environ 15% de la somme totale. Il suffisait de trouver quelqu’un « qui n’était pas recherché par Interpol », pour que cette personne ouvre un compte dans la Principauté. C’est u n homme probablement lié au canton du Tessin et dont le contact avait été sauvegardé dans les téléphones des suspects sous le nom de «Locarno», qui a expliqué le système à «Miquel» .