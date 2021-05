Meurtre de George Floyd : Le policier jugé coupable veut faire annuler le verdict

Un des jurés a été photographié avec un t-shirt «Black Lives Matter». L’avocat de Derek Chauvin réclame l’annulation du verdict et la tenue d’un nouveau procès.

Son avocat Me Eric Nelson demande «une audience pour annuler le verdict sur le fondement de comportements inappropriés du jury, de menaces, d’intimidations et de pressions ayant pesé sur lui et/ou de son échec à suivre les instructions pendant les délibérations», selon un document transmis à la justice. Il réclame également un nouveau procès au motif que le juge a refusé de dépayser le procès et d’isoler les jurés pendant les audiences, si bien qu’ils ont, selon lui, été influencés par l’immense couverture médiatique du dossier.