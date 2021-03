Une vidéo montrant une de ces interpellations fait actuellement beaucoup de bruit. On y voit une femme attrapée par des agents et jetée au sol. Interrogée par «Blick», la manifestante de 19 ans affirme: «On était pacifiques.» Selon elle, la police aurait soudainement musclé son intervention sans raison apparente et sans prévenir. «J’ai voulu aider une femme plaquée au sol. Tout à coup, on m’a saisie par le front et on m’a frappée à deux reprises à l’arrière de la tête. J’ai eu mal et j’ai crié. Mais un un policier m’a encore une fois frappée cinq fois à la tête alors que j’étais déjà par terre.»