«Il m’a foncé dessus avec un couteau. Son regard était déterminé. Je ne l’avais pas vu avant. J’avais entendu des bruits de pas et de portes et un appel à l’aide de mon sergent-major. Nous étions très proches. J’ai dit deux fois «stop police». D’une voix calme, posée, un caporal de la police du Chablais a expliqué mardi matin au tribunal criminel de Vevey, les circonstances dans lesquelles il a abattu un Congolais de 27 ans , le 6 novembre 2016. Fait plutôt rare: le policier de 53 ans comparaît pour l’accusation de meurtre.

«J’ai eu le réflexe de sauver ma vie, a-t-il continué. Je n’ai pas eu le temps de viser. Je me souviens avoir tiré deux fois. Cela s’est fait dans un même geste: j’ai dégainé et tiré comme je l’ai appris durant ma formation. J’ai arrêté de tirer quand il est tombé. Puis, une fois que la personne était au sol, j’ai repoussé son couteau, que j’ai emmené plus tard dans une voiture pour préserver une pièce à conviction.»

En Suisse depuis l’âge de 5 ans

L’avocat des parents d’Hervé, Me Ludovic Tirelli, a été débouté de ses demandes en ouverture d’audience. Il aurait voulu en savoir plus sur le parcours du policier accusé, et notamment ses nombreux emplois passés, en Valais. Il aurait aussi souhaité une reconstitution, car il n’y en a jamais eu. Le ton a été très vite donné: il a parlé de «policier qui tue, non qui protège».