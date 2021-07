Féminicide à Mérignac : Le policier qui a pris la plainte condamné pour violences familiales

Mercredi, «Le Canard Enchaîné» révèle que la victime qui avait porté plainte contre son époux violent, en mars, à Mérignac (F), avait déposé devant un policier condamné pour violences domestiques.

Le policier a reconnu les faits

Le tribunal correctionnel de Bordeaux l’avait condamné le 10 février à une peine de 8 mois de prison avec sursis probatoire et non-inscription de cette condamnation au casier judiciaire B2, selon le parquet. Le policier «a reconnu les faits, précisant être suivi par un addictologue» et a été condamné pour «violences habituelles sur son ex-conjointe», écrit «Le Canard Enchaîné».

Hiérarchie au courant

«Je trouve regrettable qu’après ce type de condamnation, la procédure disciplinaire et la réaction de la hiérarchie soit aussi longue», a réagi Me Solène Roquain-Bardet, avocate de Chahinez Daoud depuis début 2021. «Je déplore que quelqu’un condamné par le tribunal correctionnel, avec en plus un problème d’addiction selon la presse, reste en contact direct avec le public et puisse continuer à recevoir des plaintes», a-t-elle ajouté.