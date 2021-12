Vaud : Le policier qui a tué en gare de Morges évoque la thèse de la légitime défense

Ses trois tirs en août dernier ont ôté la vie à un Zurichois de 37 ans. Prévenu de meurtre, cet agent de Police Région Morges s’explique sur le drame du 30 août dernier.

«Si je n’avais pas tiré, j’aurais été blessé, voire mortellement blessé», a déclaré aux enquêteurs le policier qui a abattu un homme en gare de Morges (VD), le 30 août dernier. Prévenu de meurtre, cet agent de Police Région Morges, âgé de moins de 35 ans, a expliqué à la RTS avoir ressenti de la peur en voyant celui que ses proches surnommaient Nzoy marcher dans sa direction, un couteau à la main. Ce dernier, un Zurichois âgé de 37 ans, lui avait été décrit quelques minutes plus tôt par ses collègues comme une personne agitée et perturbée. Un peu plus tôt, l’individu se baladait sur les voies.