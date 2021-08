Bex (VD) : Le policier qui avait abattu un Congolais est à nouveau acquitté

En mars dernier, le Tribunal criminel de l'Est vaudois avait reconnu la légitime défense pour le sous-officier responsable de la mort d’Hervé, un homme de 27 ans, en 2016. Jeudi, le Tribunal cantonal a confirmé l’acquittement.

Le policier qui avait abattu Hervé, un Congolais de 27 ans, à Bex (VD) en 2016, a été acquitté jeudi par le Tribunal cantonal, comme cela avait déjà été le cas en première instance, rapporte «24heures». En mars dernier, le Tribunal criminel de l'Est vaudois avait en effet reconnu une première fois la légitime défense et acquitté le sous-officier de la police régionale. Une décision contre laquelle la famille de la victime avait fait appel. Mais Me Ludovic Tirelli, avocat de cette dernière, estime la procédure lacunaire et annonce un recours au Tribunal fédéral. De son côté, la Cour considère que l’enquête a été «particulièrement soignée» et ne voit pas favoritisme envers le sous-officier.