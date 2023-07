Lausanne: Le policier qui posait pouce levé devant le tag «RIP Mike» sera puni

La police lausannoise annonce avoir identifié le policier en question, et indique qu’il sera sanctionné. «Le conseiller municipal et le commandant condamnent fermement ce genre de comportement au sein du Corps de police», indiquent ces derniers dans un communiqué, précisant que de tels faits sont punis systématiquement.

L’homme est un ancien policier lausannois qui a quitté les forces de l’ordre en 2020, qui travaille désormais dans un autre service de la Ville. Il s’est annoncé spontanément. «Il a déclaré qu’il regrettait profondément son action, et qu’il n’avait pas pris conscience de la portée de son geste et de l’impact émotionnel sur la famille et les proches de Monsieur Mike Ben Peter, ainsi que sur l’image négative pour la police en général», mentionne le communiqué.

Formation et poursuites pénales

«En parallèle, de telles situations font systématiquement l’objet de l’ouverture d’une procédure administrative», ajoute-t-elle, mentionnant encore que «la question du racisme et des minorités sont des sujets sur lesquels les policières et les policiers sont sensibilisés et formés dès l’Académie de police, puis dans les corps et au travers de l’Institut suisse de police.»