Paris : Le policier tireur en garde à vue le temps de l’enquête

Après la mort de deux hommes sur le pont neuf, à Paris, dimanche, le Parquet a ouvert deux enquêtes: une contre les fugitifs – un passager a survécu –, l’autre contre le policier qui a tiré.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une dizaine de cartouches ont été tirées, dont «cinq ou six impacts ayant atteint les individus».

Un tireur, deux morts et des questions: le policier qui a tué, dimanche soir, deux occupants d’une voiture soupçonnés d’avoir forcé un contrôle près du pont Neuf, à Paris, a été placé en garde à vue, lundi après-midi, à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Le policier a été placé en garde à vue, a indiqué le Parquet de Paris. «Cette mesure, prise notamment en raison de la gravité des conséquences des tirs de l’intéressé et afin de vérifier avec précision les conditions d’usage de son arme par celui-ci, est toujours en cours», a ajouté le Parquet. L’agent avait déjà été entendu dans le cadre d’une simple audition, lundi à l’aube, par l’IGPN.

Alors que les policiers s’approchaient de l’avant de la voiture, celle-ci a démarré et «foncé vers un des fonctionnaires, qui s’est écarté pour l’éviter», selon le rapport. «Le seul» policier armé d’un fusil d’assaut a alors ouvert le feu sur le véhicule, qui prenait la direction du pont Neuf, où il a terminé sa course après être monté sur un terre-plein. Selon les premiers éléments de l’enquête, une dizaine de cartouches ont été tirées, dont «cinq ou six impacts ayant atteint les individus».