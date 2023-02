Genève : Le policier tuyautait un ami sur des femmes convoitées

Un policier a été condamné le 20 janvier pour violation du secret de fonction, à 60 jours-amende à 150 francs le jour avec sursis. Il avait fourni à un ami des renseignements inaccessibles au public sur trois femmes sur lesquelles il avait des vues, rapporte la «Tribune de Genève». Parmi les éléments communiqués figuraient les antécédents judiciaires (inexistants) de l’une, la photo du permis de conduire de la seconde, et le nom, l’âge, l’adresse et le statut marital et professionnel de la troisième. L’ami trop curieux a écopé de 60 jours-amende à 200 francs le jour avec sursis, pour instigation à violation du secret de fonction.