Le joueur Teeq a signé un doublé historique dimanche en finale de la DreamHack Open Fortnite: DR

Déjà vainqueur de la première DreamHack Open Fortnite en ligne en juillet, Teeq a réitéré l’exploit de la plus belle des manières dimanche en finale européenne de la 3e édition du tournoi. Après des qualifications et une demi-finale relevées, le Polonais de 17 ans s’est imposé in extremis aux points lors de l’ultime match, devenant ainsi le premier joueur à soulever deux fois le trophée lors de cette compétition mensuelle.

Record d’éliminations

Régulier et offensif durant toutes ses parties, Teeq a pris la tête du classement dans la dernière manche après un superbe clutch en fin de zone. Détenteur en outre du record d’élimination (avec une moyenne de 3,33 kills par match), le joueur polonais repart donc pour la seconde fois avec les 16’000 dollars destinés au grand gagnant. Le Suédois Snappy et le Britannique Verox complètent le podium, tandis que l’Allemand Vortex termine, lui, à la 5e place après une très grosse performance en entame de jeu (une Victoire Royale et 14 éliminations lors de la première manche, une véritable prouesse). Quant au Vaudois 4zr, il s’est lui hissé à une très belle 9e position.

Plus de trois heures de retard

À noter qu’un problème technique insolite a retardé la finale de plus de trois heures: au lieu de s’affronter dans un seul et même match, les 100 joueurs se sont d’abord retrouvés dans quatre parties différentes, annulées par la suite par les organisateurs. Un délai sans gravité mais qui aura inquiété certains joueurs ayant école le lendemain, comme EsTy ou Vortex, et craignant… de devoir aller se coucher avant la fin du tournoi.