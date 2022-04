Autoroute : Le pont amovible, ASTRA Bridge, est prêt pour sa première utilisation

Le pont de chantier mobile de l’Office fédéral des routes (OFROU), sera mis en place les nuits du 9 et 10 avril, sur l’autoroute A1, dans le canton de Soleure.

Après avoir passé avec succès tous les tests, ASTRA Bridge, le pont de chantier mobile de l’Office fédéral des routes (OFROU), sera mis en place, les nuits du 9 et 10 avril, sur l’autoroute A1, dans le canton de Soleure.

Le pont sera monté après l’échangeur de Luterbach (SO) en direction de Berne, dans le cadre du projet de maintenance Recherswil – Luterbach: «Les travaux de remplacement du revêtement de la voie normale seront effectués au-dessous, probablement jusqu’à la mi-juillet 2022», explique l’OFROU, dans un communiqué.

Avec un tel pont mobile, il n’est ainsi plus nécessaire de réduire le nombre de voies de l’autoroute. Cependant, les voies de circulation seront rétrécies dans la zone du chantier. C’est pourquoi la vitesse maximale y sera réduite à 80 km/h, tandis qu’une limite de vitesse de 60 km/h et une interdiction générale de dépasser s’appliqueront sur le pont», précise l’OFROU, qui assure que cette réduction de vitesse assure la fluidité du trafic et la sécurité routière.