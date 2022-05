Soleure : Le pont au-dessus d’un chantier brise l’élan des camions

L’OFROU tire un bilan positif de l’ASTRA Bridge, une structure permettant au trafic de continuer en passant par-dessus les travaux. Les camionneurs sont moins enthousiastes.

Depuis le 10 avril dernier, le pont de chantier mobile de l’Office fédéral des routes (appelé ASTRA Bridge) est en service pour la première fois, dans le cadre du remplacement du revêtement du tronçon Recherswil-Luterbach (A1), dans le canton de Soleure. Le projet pilote montre jusqu’ici que le concept et la technique de l’ASTRA Bridge fonctionnent, et que les travaux progressent sous le pont selon les plans. Cependant, la fluidité du trafic n’atteignant pas encore le niveau souhaité, les rampes d’accès et de sortie devront être adaptées.