Canton de Vaud  - Le pont menant au Château de Chillon va être remplacé 

Arrivant en fin de vie, le pont métallique qui enjambe les voies ferrées à la hauteur du Château de Chillon (VD) va être remplacé, annoncent les CFF mardi dans un communiqué. Les travaux débutent le 7 août et se poursuivront jusqu’en décembre.

Visibilité depuis la route

Le nouveau pont sera débarrassé de la structure en bois qui avait été rajoutée en 1937, afin de dégager la vue sur le château depuis la route. Un renforcement de l’ouvrage est également prévu afin de permettre le passage de véhicules plus lourds, et son gabarit sera adapté aux trains à deux étages. Le coût total de l’opération se chiffre à environ trois millions de francs.

Le démontage du pont est prévu dans la nuit du 13 au 14 novembre, et la pose du nouvel ouvrage dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021. Il sera construit en atelier, puis mis en place par une grue routière à forte capacité, expliquent les CFF.

Horaires spéciaux

L’ex-régie fédérale rappelle qu’un horaire spécial est mis en place entre Lausanne et Brigue du 19 juillet au 15 août 2021 durant les travaux le long de la ligne. Les trains sont en outre remplacés par des bus entre Vevey et Aigle le week-end des 7 et 8 août 2021. Réalisés de nuit, le reste des travaux n’ont pas d’incidence sur le trafic ferroviaire.