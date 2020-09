Valais : Le pont sur le Rhône à Riddes remis aux normes sismiques

Le pont sur le Rhône à Riddes construit entre 1987 et 1988 ne répondait plus aux normes sismiques actuelles. C’est chose faite depuis vendredi matin, sans que les automobilistes s’en aperçoivent.

Intervention singulière au pont sur le Rhône à Riddes (VS) vendredi matin: l’ouvrage a été soulevé de quelques centimètres sans que les usagers s’en aperçoivent. But de l’opération: mettre le pont aux normes sismiques.

En cas de séisme majeur, l’autoroute A9 jouera un rôle primordial en Valais, notamment pour assurer l’intervention des ambulances, pompiers et autres feux bleus. Sur cet axe autoroutier se trouve le pont sur le Rhône à Riddes construit entre 1987 et 1988 et qui ne répond plus aux normes sismiques actuelles, ont expliqué des représentants de l’Office fédéral des routes (OFROU) lors d’une visite du chantier par la presse, vendredi matin.