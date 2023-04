VAUD: Le POP demande de tester la semaine de 4 jours

Quelques entreprises suisses ont déjà fait des essais

L’idée est donc d’étudier l’effet d’une telle mesure, si elle devait être mise en place, sur la santé physique et mentale des employés, leur productivité, ainsi que «la répartition des responsabilités de soins et des tâches ménagères non rémunérées entre les genres».

L’exemple de Reykjavik

Un peu partout dans le monde occidental, les expériences se multiplient. Le plus souvent dans le secteur privé. Mais le POP met en avant l’exemple de la ville de Reykjavik (Islande) qui a mené entre 2015 et 2019 la plus grande expérience de réduction du temps de travail réalisée à ce jour. Plus de 2500 employés étaient concernés. L’évaluation de l’expérience a montré que ces derniers subissaient moins de stress et de burn-out, que leur santé générale s’améliorait et qu’ils étaient plus productifs.