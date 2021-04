Royaume-Uni : Le populaire couple royal Kate et William fête ses 10 ans de mariage

Le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster, le prince William et Kate Middleton se passaient la bague au doigt. Ils incarnent aujourd’hui l’avenir de la monarchie britannique

William et Kate se sont mariés en 2011 après s’être rencontrés à l’université écossaise de St Andrews et sept ans de relation. (Photo CARL DE SOUZA / AFP) AFP

Ils sont de plus en plus considérés comme l’avenir d’une monarchie britannique aux membres de premier plan vieillissants: les très populaires prince William et Kate Middleton célèbrent jeudi leurs dix ans de mariage.

William, 38 ans et deuxième dans l’ordre de succession à la couronne, et Kate, 39 ans, se sont mariés à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011, après s’être rencontrés à l’université écossaise de St Andrews et sept ans de relation. Ils sont maintenant les parents de trois enfants: le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, trois ans.

Après avoir exercé pendant dix ans leurs fonctions de duc et duchesse de Cambridge, titres qu’ils ont reçus de la reine à leur union, le couple fait partie des membres les plus appréciés de l’institution. Se prêtant sans ménagement aux obligations protocolaires et rôles caritatifs tout en restant discrets sur leurs états d’âme, ils sont désormais largement considérés comme incarnant l’avenir de la monarchie.

Ils offrent un visage moderne à la famille royale, incarnée en premier lieu par la reine Elizabeth II, qui à 95 ans vient de perdre son époux Philip, et son héritier le prince Charles, 72 ans. Se coulant parfaitement dans le mantra «Never complain, never explain» (ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer), ils présentent aussi un contraste avec le turbulent frère de William, Harry, et son épouse Meghan Markle, qui ébranlent l’institution avec leurs confidences et accusations de racisme.

«Les Cambridge sont la famille la plus normale que l’on ait jamais vue au sein de la famille royale, ce qui est de bon augure pour l’avenir», relève l’experte de la monarchie Penny Junor, interrogée par l’AFP.

Relations tendues

Les confidences de Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, depuis les États-Unis ont donné au public un aperçu des relations tendues au sein de la monarchie et plus particulièrement les «Fab four» comme étaient autrefois surnommés les deux frères et leurs épouses.

Le couple a dénoncé un manque de soutien et accusé de racisme un membre non nommé de l’institution, poussant William à prendre la défense de l’institution en déclarant aux journalistes ne pas être «du tout une famille raciste». Harry a également affirmé que William et leur père, le prince Charles, étaient «piégés» par les conventions royales, tandis que Meghan a accusé Kate de l’avoir fait pleurer avant son mariage en 2018.

Ces épisodes ont fait gagner peu de fans à Harry et Meghan, dont la popularité au Royaume-Uni reste faible par rapport à celle d’autres membres de la famille royale, qui dans l’ensemble a bénéficié d’un regain de sympathie après la mort de Philip.

Particulièrement actifs cette année, les Cambridge notamment jouissent désormais d’une grande popularité, selon les sondages. William est par exemple bien plus apprécié que son père le prince Charles, au point qu’un tiers des Britanniques souhaiteraient qu’il succède directement à sa grand-mère. Quant à Kate, elle est la troisième personne la plus populaire de la famille, deux tiers des Britanniques ayant une opinion positive d’elle, selon un sondage de l’institut YouGov publié mardi.

Adulée par une grande partie de la presse, Kate s’est encore attiré de nombreux éloges pour son attitude digne et son style lors des funérailles du prince Philip le 17 avril au château de Windsor. Une saisissante photo la montrant avec un voile et masque noirs, le regard dardé vers l’objectif, a fait le tour du monde, lui valant des comparaisons avec feue la princesse Diana, mère de William.

«Je pense qu’elle est absolument extraordinaire», s’extasie Penny Junor, la voyant comme le «modèle de ce que devrait être une future reine»: «Elle a une telle prestance, une telle élégance, elle n’a rien à envier à William».